«Очень яркая». Джей Джей Редик недоволен дизайном площадки «Лейкерс» в Кубке НБА

Джей Джей Редик раскритиковал дизайн площадки «Лейкерс» в Кубке НБА.

«Площадка очень яркая. Crypto-арена всегда яркая, но желтая площадка делает ее еще хуже.

Мы сосредоточены на регулярном чемпионате, но, конечно, все хотят поучаствовать в плей-офф Кубка НБА. Лично я с нетерпением жду матча с «Ютой», потому что это моя первая игра против Уилла Харди в качестве тренера. Так что я хочу надрать ему задницу», – сказал главный тренер «Лейкерс » перед матчем.