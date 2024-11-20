«Очень яркая». Джей Джей Редик недоволен дизайном площадки «Лейкерс» в Кубке НБА
Джей Джей Редик раскритиковал дизайн площадки «Лейкерс» в Кубке НБА.
«Площадка очень яркая. Crypto-арена всегда яркая, но желтая площадка делает ее еще хуже.
Мы сосредоточены на регулярном чемпионате, но, конечно, все хотят поучаствовать в плей-офф Кубка НБА. Лично я с нетерпением жду матча с «Ютой», потому что это моя первая игра против Уилла Харди в качестве тренера. Так что я хочу надрать ему задницу», – сказал главный тренер «Лейкерс» перед матчем.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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