Горан Филипович покинул «Валенсию»

Горан Филипович стал свободным агентом.

Разыгрывающий (27 лет, 180 см) в конце сентября подписывал с испанским клубом 2-месячный контракт, который было решено не продлевать.

Филипович принял участие в 4 матчах за команду, но затем получил травму спины.

Хорватский баскетболист завершал сезон-23/24 в составе «Игокеи» в Боснии и Герцеговине. В Адриатической лиге он в среднем набирал 14,6 очка при 51,5% с дальней дистанции, а также 2,1 подбора и 3,4 передачи.