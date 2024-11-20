Горан Филипович покинул «Валенсию»
Горан Филипович стал свободным агентом.
Разыгрывающий (27 лет, 180 см) в конце сентября подписывал с испанским клубом 2-месячный контракт, который было решено не продлевать.
Филипович принял участие в 4 матчах за команду, но затем получил травму спины.
Хорватский баскетболист завершал сезон-23/24 в составе «Игокеи» в Боснии и Герцеговине. В Адриатической лиге он в среднем набирал 14,6 очка при 51,5% с дальней дистанции, а также 2,1 подбора и 3,4 передачи.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: valenciabasket.com
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости