«Валенсия» заключила 2-месячный контракт с Гораном Филиповичем

«Валенсия» усилилась на фоне травм игроков задней линии.

Испанский клуб подписал 2-месячный контракт с разыгрывающим Гораном Филиповичем (27 лет, 180 см).

Хорватский баскетболист завершал сезон-23/24 в составе «Игокеи» в Боснии и Герцеговине. В Адриатической лиге он в среднем набирал 14,6 очка при 51,5% с дальней дистанции, а также 2,1 подбора и 3,4 передачи.