Микэл Бриджес набрал 19 очков при 9 из 9 с игры в 1-й четверти матча с «Шарлотт»
Форвард «Бруклина» Микэл Бриджес в воскресенье обновил личный рекорд по очкам за одну четверть.
Бриджес набрал 19 очков при 9 из 9 с игры в стартовой 12-минутке матча с «Шарлотт» (102:86).
«Партнеры старались находить меня. Я продолжал попадать, они искали меня на площадке, тренер строил атаки так, чтобы я мог совершить бросок», – заявил Бриджес.
Микэл завершил встречу с 33 очками (12 из 21 с игры), 8 подборами и 2 передачами за 41 минуту.
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