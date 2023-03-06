Форвард « » в воскресенье обновил личный рекорд по очкам за одну четверть.

Бриджес набрал 19 очков при 9 из 9 с игры в стартовой 12-минутке матча с « » (102:86).

«Партнеры старались находить меня. Я продолжал попадать, они искали меня на площадке, тренер строил атаки так, чтобы я мог совершить бросок», – заявил Бриджес.

Микэл завершил встречу с 33 очками (12 из 21 с игры), 8 подборами и 2 передачами за 41 минуту.

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