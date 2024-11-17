Чемпионат Турции. «Фенербахче» примет «Анадолу Эфес», «Тофаш» сыграет с «Петким Спором» и другие матчи
Сегодня пройдут четыре матча в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.
«Фенербахче» примет «Анадолу Эфес», «Тофаш» сыграет с «Петким Спором».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Тофаш – 6-0, Анадолу Эфес – 6-0, Фенербахче – 5-1, Бешикташ – 5-2, Каршияка – 5-2, Тюрк Телеком – 4-3, Галатасарай – 4-3, Бахчешехир – 3-3, Петким Спор – 3-3, Бурсаспор – 3-3, Мерсин – 3-4, Меркезефенди – 1-5, Бююкчекмедже – 1-6, Дарушафака – 1-5, Яловаспор – 1-6, Маниса – 1-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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