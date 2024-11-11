Чет Холмгрен получил травму бедра в матче с «Голден Стэйт»
Чет Холмгрен выбыл с травмой.
Бигмен «Тандер» получил повреждение правого бедра в первой четверти матча с «Уорриорз» (116:127) после неудачного падения, когда пытался помешать Эндрю Уиггинсу.
Главный тренер «Оклахомы» Марк Дэйгнолт сказал после игры, что у него пока нет подробностей по состоянию Холмгрена.
В первых 9 встречах сезона Чет в среднем набирал 18,2 очка, 9,2 подбора и 2,9 блок-шота. У «Тандер» результат 8-2 после поражения в воскресенье.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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