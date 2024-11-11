Форвард «Оклахомы» Кенрик Уильямс завершил восстановление после операции на колене
Кенрик Уильямс вернулся в состав «Тандер».
Форвард (29 лет, 198 см) перенес операцию по восстановлению подвижности коленного сустава в сентябре. Клуб убрал имя баскетболиста из списка травмированных. Уильямс набирал форму с фарм-клубом в G-лиге.
Уильямс постепенно терял игровое время в составе «Оклахомы» и набирал 4,7 очка и 3 подбора за 15 минут в среднем в прошлом сезоне. Форвард может помочь команде в связи с потерями в передней линии, которая лишилась Чета Холмгрена, Айзейи Хартенштайна и Джейлина Уильямса.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джоэла Лоренци
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости