Форвард «Оклахомы» Кенрик Уильямс завершил восстановление после операции на колене

Кенрик Уильямс вернулся в состав «Тандер».

Форвард (29 лет, 198 см) перенес операцию по восстановлению подвижности коленного сустава в сентябре. Клуб убрал имя баскетболиста из списка травмированных. Уильямс набирал форму с фарм-клубом в G-лиге.

Уильямс постепенно терял игровое время в составе «Оклахомы» и набирал 4,7 очка и 3 подбора за 15 минут в среднем в прошлом сезоне. Форвард может помочь команде в связи с потерями в передней линии, которая лишилась Чета Холмгрена , Айзейи Хартенштайна и Джейлина Уильямса.