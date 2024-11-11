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Форвард «Оклахомы» Кенрик Уильямс завершил восстановление после операции на колене

Кенрик Уильямс вернулся в состав «Тандер».

Форвард (29 лет, 198 см) перенес операцию по восстановлению подвижности коленного сустава в сентябре. Клуб убрал имя баскетболиста из списка травмированных. Уильямс набирал форму с фарм-клубом в G-лиге.

Уильямс постепенно терял игровое время в составе «Оклахомы» и набирал 4,7 очка и 3 подбора за 15 минут в среднем в прошлом сезоне. Форвард может помочь команде в связи с потерями в передней линии, которая лишилась Чета Холмгрена, Айзейи Хартенштайна и Джейлина Уильямса.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джоэла Лоренци
травмы
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logoАйзейя Хартенштайн
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