NBA и Warner Bros. Discovery согласовали условия будущего сотрудничества
NBA завершила переговоры с владельцем TNT Sports.
Соглашение между сторонами рассчитано на 11 лет.
WBD получит права на создание и развитие контента, связанного с НБА, на своих платформах. В их число войдут TNT Sports, Bleacher Report и House of Highlights. Платформы будут взаимодействовать с цифровыми продуктами НБА.
Компания получила права на трансляции матчей лиги в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции, Польше и Латинской Америке (за исключением Бразилии и Мексики).
Частью соглашения стали договоренности между ESPN и WBD, посвященные «Inside the NBA» и показу матчей студенческого американского футбола и баскетбола на TNT.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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