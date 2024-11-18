NBA и Warner Bros. Discovery согласовали условия будущего сотрудничества

NBA завершила переговоры с владельцем TNT Sports.

Соглашение между сторонами рассчитано на 11 лет.

WBD получит права на создание и развитие контента, связанного с НБА , на своих платформах. В их число войдут TNT Sports, Bleacher Report и House of Highlights. Платформы будут взаимодействовать с цифровыми продуктами НБА.

Компания получила права на трансляции матчей лиги в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции, Польше и Латинской Америке (за исключением Бразилии и Мексики).

Частью соглашения стали договоренности между ESPN и WBD, посвященные «Inside the NBA» и показу матчей студенческого американского футбола и баскетбола на TNT.