Сэм Хаузер о предстоящей встрече с «Кливлендом»: «Будем рады открыть счет их поражениям»

«Бостон» сыграет с «Кливлендом».

Действующий чемпион постарается прервать победную серию текущего лидера Восточной конференции (15-0). «Селтикс» выбили «Кавальерс» из второго раунда плей-офф прошлого сезона со счетом 4-1.

«Они начали сезон в том же самом составе. Год совместной игры очень важен для командной «химии» и преемственности. Им это очевидно помогло. Будем рады постараться открыть счет их поражениям», – прокомментировал грядущее противостояние форвард Сэм Хаузер .

«Для меня этот матч не будет чем-то особенным. Я очень рад каждой игре», – заявил защитник Пэйтон Притчард .