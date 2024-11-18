Сэм Хаузер о предстоящей встрече с «Кливлендом»: «Будем рады открыть счет их поражениям»
«Бостон» сыграет с «Кливлендом».
Действующий чемпион постарается прервать победную серию текущего лидера Восточной конференции (15-0). «Селтикс» выбили «Кавальерс» из второго раунда плей-офф прошлого сезона со счетом 4-1.
«Они начали сезон в том же самом составе. Год совместной игры очень важен для командной «химии» и преемственности. Им это очевидно помогло. Будем рады постараться открыть счет их поражениям», – прокомментировал грядущее противостояние форвард Сэм Хаузер.
«Для меня этот матч не будет чем-то особенным. Я очень рад каждой игре», – заявил защитник Пэйтон Притчард.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Ноа Дэлзелл
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