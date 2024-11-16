Коэффициент на чемпионство «Кливленда» обвалился с 51.00 до 15.00 с начала сезона НБА
«Кливленд» лидирует в Восточной конференции НБА.
«Кавальерс» стартовали с 14 побед подряд. Это самая продолжительная за 55 лет существования клуба.
С начала сезона коэффициент на чемпионство «Кливленда» обвалился с 51.00 до 15.00. Изначально команда не входила в топ-10 фаворитов. Сейчас «Кавальерс» поднялись на седьмое место. Главным фаворитом остается «Бостон».
Как «Кливленд» завершит сезон-2024/25 по версии букмекеров:
1. Победа в Центральном дивизионе – 1.15;
2. Победа в Восточной конференции – 6.50;
3. Победа в НБА – 15.00.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: ТГ-канал «че поставить»
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