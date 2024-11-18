«Раньше, чем вы думаете». Джа Морэнт намекнул на скорое возвращение на площадку

Джа Морэнт восстанавливается после травмы.

Разыгрывающий «Мемфиса » получил подвывих тазобедренного сустава с сопутствующими растяжениями мышц после неудачного падения в матче с «Лейкерс ». Состояние Морэнта оценивается медицинским штабом клуба на понедельной основе.

Защитник ответил на пожелания успешного восстановления в соцсетях: «Раньше, чем вы думаете. Источник: я».

«Гриззлис» провели 5 матчей без своей суперзвезды с результатом 3-2.