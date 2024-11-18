«Раньше, чем вы думаете». Джа Морэнт намекнул на скорое возвращение на площадку
Джа Морэнт восстанавливается после травмы.
Разыгрывающий «Мемфиса» получил подвывих тазобедренного сустава с сопутствующими растяжениями мышц после неудачного падения в матче с «Лейкерс». Состояние Морэнта оценивается медицинским штабом клуба на понедельной основе.
Защитник ответил на пожелания успешного восстановления в соцсетях: «Раньше, чем вы думаете. Источник: я».
«Гриззлис» провели 5 матчей без своей суперзвезды с результатом 3-2.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети ведущего Энтони Сэйна
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