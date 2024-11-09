Кейд Каннингем исполнил победные бросок и блок-шот в игре с «Атлантой». У лидера «Детройта» третий трипл-дабл подряд

Кейд Каннингем стал главным героем матча с «Атлантой».

Разыгрывающий на последних секундах исполнил бросок и блок-шот, которые принесли «Детройту » победу с минимальной разницей – 122:121.

У лидера «Пистонс» третий трипл-дабл подряд – 22 очка (8 из 17 с игры), 11 подборов и 13 передач при 7 потерях за 36 минут.

«Детройт», который завершил прошлый сезон с показателем 14-68, стартовал с результатом 4-6.