Монтрез Харрелл набрал 13 очков и 13 подборов со скамейки в первом матче в австралийском чемпионате

Монтрез Харрелл дебютировал в чемпионате Австралии.

Команда центрового уступила «Сиднею» со счетом 94:102.

Харрелл подписал с «Аделаидой» краткосрочный контракт, заменив травмированного Джарелла Мартина . За 20 минут на площадке центровой набрал 13 очков, 13 подборов и 2 блок-шота, реализовав 4 из 8 бросков с игры и 5 из 8 штрафных.