Монтрез Харрелл набрал 13 очков и 13 подборов со скамейки в первом матче в австралийском чемпионате
Монтрез Харрелл дебютировал в чемпионате Австралии.
Команда центрового уступила «Сиднею» со счетом 94:102.
Харрелл подписал с «Аделаидой» краткосрочный контракт, заменив травмированного Джарелла Мартина. За 20 минут на площадке центровой набрал 13 очков, 13 подборов и 2 блок-шота, реализовав 4 из 8 бросков с игры и 5 из 8 штрафных.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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