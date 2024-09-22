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Монтрез Харрелл набрал 13 очков и 13 подборов со скамейки в первом матче в австралийском чемпионате

Монтрез Харрелл дебютировал в чемпионате Австралии.

Команда центрового уступила «Сиднею» со счетом 94:102.

Харрелл подписал с «Аделаидой» краткосрочный контракт, заменив травмированного Джарелла Мартина. За 20 минут на площадке центровой набрал 13 очков, 13 подборов и 2 блок-шота, реализовав 4 из 8 бросков с игры и 5 из 8 штрафных.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Сидней
чемпионат Австралии
logoДжарелл Мартин
logoМонтрез Харрелл
Аделаида
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