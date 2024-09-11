Монтрез Харрелл подпишет краткосрочный контракт с австралийским клубом
Монтрез Харрелл будет выступать в Австралии.
Форвард (30 лет, 201 см) подпишет краткосрочный контракт с австралийским клубом NBL «Аделаида».
Харрелл рассматривается как замена травмированному Джареллу Мартину. Однако лучший «шестой» игрок НБА 2020 года может остаться в команде, когда его соотечественник вернется в строй.
Харрелл пропустил прошлый сезон из-за серьезной травмы колена.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Олгуна Улука
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