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Джейсон Тейтум: «У меня много проблем в жизни. Но недостаток уверенности в себе никогда не был одной из них»

Джейсон Тейтум забросил решающий трехочковый под сирену в матче с «Торонто».

Тейтум признался, что у команды было несколько вариантов развития владения, но он подумал, что будет объявлен фол после падения Джейлена Брауна из-за столкновения на дуге.

В итоге форвард «Бостона» реализовал дальний бросок через защитника Очаи Агбаджи.

«У меня много проблем в жизни. Но недостаток уверенности в себе никогда не был одной из них», – заявил Тейтум после матча.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джареда Вайсса
logoБостон
logoТоронто
logoНБА
logoДжейсон Тейтум
logoОчаи Агбаджи
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