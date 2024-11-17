Джейсон Тейтум: «У меня много проблем в жизни. Но недостаток уверенности в себе никогда не был одной из них»
Джейсон Тейтум забросил решающий трехочковый под сирену в матче с «Торонто».
Тейтум признался, что у команды было несколько вариантов развития владения, но он подумал, что будет объявлен фол после падения Джейлена Брауна из-за столкновения на дуге.
В итоге форвард «Бостона» реализовал дальний бросок через защитника Очаи Агбаджи.
«У меня много проблем в жизни. Но недостаток уверенности в себе никогда не был одной из них», – заявил Тейтум после матча.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джареда Вайсса
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