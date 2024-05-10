ACB. «Барселона» – «Уникаха», «Валенсия» сыграет с «Реалом» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут шесть матчей.
«Барселона» примет «Уникаху», «Валенсия» дома сыграет с «Реалом».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 мая, 19.15, «Фернандо Буэса Арена»
- Дата проведения
- 10 мая, 20.00, «Палау Блауграна»
- Дата проведения
- 10 мая, 21.00, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo»
- Дата проведения
- 10 мая, 21.30, «Príncipe Felipe Arena»
- Дата проведения
- 10 мая, 22.00, «Ла Фонтета»
- Дата проведения
- 10 мая, 22.30, «Гран-Канария Арена»
Положение команд: Реал – 27-5, Уникаха – 26-6, Барселона – 22-10, Гран-Канария – 20-12, Мурсия – 20-12, Валенсия – 20-12, Тенерифе – 20-13, Манреса – 19-14, Баскония – 17-15, Ховентуд – 16-17, Бильбао – 13-20, Андорра – 12-20, Сарагоса – 12-20, Жирона – 12-20, Бреоган – 10-22, Обрадойро – 10-23, Гранада – 9-23, Паленсия – 6-27.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.