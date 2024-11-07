Стеф Карри набрал 27 очков в победной игре против «Бостона»

«Голден Стэйт» обыграл действующих чемпионов (118:112).

Лучшим в составе «Уорриорз» стал разыгрывающий Стеф Карри . В его активе 27 очков, 7 подборов, 9 передач, 4 перехвата и 1 блок-шот. Защитник реализовал 8 из 17 бросков с игры, 4 из 9 трехочковых и 7 из 7 штрафных.

32 очков форварда «Селтикс» Джейсона Тейтума оказалось недостаточно, чтобы принести победу его команде.