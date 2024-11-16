«Юта» получила исключение травмированного игрока на 2,9 млн долларов
«Юта» получила исключение на 2,9 млн долларов из-за травмы Тэйлора Хендрикса.
НБА предоставила «Джаз» исключение травмированного игроков в связи с травмой форварда Тэйлора Хендрикса. Стоимость исключения – 2 924 340 долларов, что составляет половину зарплаты Хендрикса в сезоне-2024/25.
Хендрикс получил травму во время матча против «Далласа» 28 октября. У форварда диагностировали перелом правой малоберцовой кости и вывих лодыжки. Игрок перенес операцию и, как ожидается, пропустит остаток сезона.
«Юта» может воспользоваться исключением для подписания нового игрока до 10 марта.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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