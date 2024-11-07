Форвард «Юты» Тэйлор Хендрикс успешно перенес операцию на правой ноге после тяжелой травмы
Тэйлор Хендрикс завершил сезон после травмы в матче с «Далласом».
Форвард «Юты» в бесконтактной ситуации после падения сломал правую малоберцовую кость и вывихнул лодыжку.
«Мы были потрясены случившимся. Тяжело было все это наблюдать», – признался тренер Уилл Харди после инцидента.
В среду была проведена успешная операция по восстановлению кости и исправлению последствий вывиха. На данный момент уточнений по срокам восстановления баскетболиста не поступало.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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