Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» разгромил «Дарушафаку», «Бешикташ» был сильнее «Мерсина»

Сегодня прошли три матча в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.

«Тюрк Телеком» крупно обыграл «Дарушафаку», «Бешикташ» был сильнее «Мерсина». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Анадолу Эфес – 4-0, Фенербахче – 4-0, Тофаш – 4-0, Бешикташ – 4-1, Мерсин – 3-2, Бахчешехир – 3-2, Тюрк Телеком – 3-2, Каршияка – 3-2, Петким Спор – 2-2, Бурсаспор – 2-2, Галатасарай – 2-3, Бююкчекмедже – 1-3, Дарушафака – 1-4, Меркезефенди – 0-4, Маниса – 0-4, Яловаспор – 0-5. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.