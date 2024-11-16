Кенни Эткинсон: «Джордж Ньянг объединяет все на площадке. У него очень-очень высокий баскетбольный IQ»

Кенни Эткинсон высоко оценил игру Джорджа Ньянга.

31-летний форвард проводит второй сезон в «Кливленде » и набирает 6,9 очка, 3,2 подбора и 1,1 передачи за 18 минут на площадке в среднем.

«Как сказал бы Стив Керр, он объединитель. Соединяет все на обеих сторонах площадки. У него очень-очень высокий баскетбольный IQ.

Ему не нужны лишние касания. Он может раздавать мяч. У него 40% реализации трехочковых с получения, что для нас очень полезно. Великолепно показал себя во встрече с «Бруклином». Вышел на площадку и оставил свой след на игре, он приносит фундаментальную пользу со скамейки. Когда у тебя есть такая талантливая группа, объединители просто необходимы. Он неотъемлемая часть нашего коллектива», – заявил главный тренер «Кавальерс».

«Нам помогают вариативные комбинации, позволяющие быть разнообразными в атаке и защите. У многих команд сейчас есть суперзвезды, но не хватает ролевых игроков. А у нас есть все. Молодые звезды и качественные «ролевики».

В таком составе можно увидеть результаты, потому что иногда баскетбол сильно ориентируется на восприятие медиа. Победы приносят внимание прессы. И ты понимаешь, что можешь сосредоточиться на неэгоистичном баскетболе, который ведет вас к победам. Так легче бороться с безразличием каждый день.

Когда у тебя Кенни Эткинсон в качестве лидера, который верит в тебя и позволяет набрать уверенность в себе, у тебя отсутствует предел для роста», – заключил Ньянг .

«Кливленд» начал сезон-2024/25 НБА с 13 побед подряд.