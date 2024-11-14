Чендлер Парсонс: «Если бы сезон закончился сегодня, Донован Митчелл — MVP, Кенни Эткинсон — тренер года»
Чендлер Парсонс считает Донована Митчелла главным претендентом на награду MVP.
«Если бы голосование было сейчас, MVP должен был бы стать Донован Митчелл. Он набирает 24 очка, 4 подбора и 4 передачи, он ведет свою команду к историческому старту сезона.
Все зависит от критериев, но Донован Митчелл — лучший игрок в лучшей команде лиги. Они в Топ-5 в нападении, они в Топ-5 в защите, они здоровы, они в ударе.
Если бы сезон закончился сегодня, Донован Митчелл — MVP, Кенни Эткинсон — тренер года, с большим отрывом. Как с этим вообще можно спорить», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
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