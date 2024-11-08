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«Нам нельзя впадать в уныние». Ник Нерс рассказал о ротации и планах «Филадельфии»

Ник Нерс прокомментировал положение «Сиксерс».

«Филадельфия» идет с результатом 1-7 и потеряла разыгрывающего Тайриза Макси из-за травмы бедра.

«Он, конечно, был центральным игроком нашего состава. Хорошо, что Пол Джордж вернулся на площадку.

Мы увеличим игровое время Кайла Лаури, встроим Реджи Джексона в ротацию, дадим минуты Джеффу Даутину, просто чтобы иметь варианты.

Джаред Маккейн достаточно ярко показал себя в отдельныx эпизодах. Он сможет добавить энергию, броски. В некоторых играх ему придется взять на себя длительные отрезки. Мы в любом случае хотим, чтобы он нарабатывал опыт, и показал, в каких направлениях и насколько высоко он может вырасти.

Нам пока очень сильно не везет. Много случайностей наслоилось друг на друга. Но нам надо продолжать соревноваться. Это была, вроде бы, третья игра, в которой мы были наравне в третьей четверти, но под конец пропускали рывки, обычно в быстрых атаках.

Нам нельзя впадать в уныние из-за этого. Нельзя начинать терять мяч, давать сопернику возможности для бросков. Нельзя так делать. Нужно продолжать бороться. Это все, что нам остается», – заключил главный тренер.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Интервью Ника Нерса, соцсети репортера Кита Помпи
травмы
logoФиладельфия
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logoПол Джордж
logoНик Нерс
logoТайриз Макси
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