«Нам нельзя впадать в уныние». Ник Нерс рассказал о ротации и планах «Филадельфии»
«Филадельфия» идет с результатом 1-7 и потеряла разыгрывающего Тайриза Макси из-за травмы бедра.
«Он, конечно, был центральным игроком нашего состава. Хорошо, что Пол Джордж вернулся на площадку.
Мы увеличим игровое время Кайла Лаури, встроим Реджи Джексона в ротацию, дадим минуты Джеффу Даутину, просто чтобы иметь варианты.
Джаред Маккейн достаточно ярко показал себя в отдельныx эпизодах. Он сможет добавить энергию, броски. В некоторых играх ему придется взять на себя длительные отрезки. Мы в любом случае хотим, чтобы он нарабатывал опыт, и показал, в каких направлениях и насколько высоко он может вырасти.
Нам пока очень сильно не везет. Много случайностей наслоилось друг на друга. Но нам надо продолжать соревноваться. Это была, вроде бы, третья игра, в которой мы были наравне в третьей четверти, но под конец пропускали рывки, обычно в быстрых атаках.
Нам нельзя впадать в уныние из-за этого. Нельзя начинать терять мяч, давать сопернику возможности для бросков. Нельзя так делать. Нужно продолжать бороться. Это все, что нам остается», – заключил главный тренер.
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