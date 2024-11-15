  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Адриатическая лига. «Игокеа» обыграла «Цибону», 24 очка Шортера помогли «Сплиту» победить «Студентски центар» в овертайме
0

Адриатическая лига. «Игокеа» обыграла «Цибону», 24 очка Шортера помогли «Сплиту» победить «Студентски центар» в овертайме

Сегодня прошли два матча регулярного чемпионата Адриатической лиги.

Боснийский клуб «Игокеа» обыграл хорватскую «Цибону», хорватский «Сплит» справился с черногорским «Студентски центаром» в овертайме.

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Партизан Сербия – 8-0, Будучность Черногория – 6-1, Црвена Звезда Сербия – 6-2, Дубай ОАЭ – 6-2, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-3, Мега Сербия – 4-4, ФМП Сербия – 4-4, Спартак Суботица Сербия – 3-3, Студентски центар Черногория – 4-5, Сплит Хорватия – 4-5, КРКА Словения – 3-5, Задар Хорватия – 3-5, Борац Чачак Сербия – 3-5, Цедевита-Олимпия Словения – 2-6, Цибона Хорватия – 2-7, Морнар Бар Черногория – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoЦибона
logoАдриатическая лига
logoСплит
logoИгокеа
logoСтудентски центар
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Адриатическая лига. «Задар» выиграл у «Цедевиты-Олимпии», «Цибона» победила «Сплит»
9 ноября, 20:54
Адриатическая лига. ФМП крупно проиграл «Партизану», «Црвена Звезда» одолела «Цедевиту-Олимпию» и другие результаты
4 ноября, 22:00
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НБА. «Кливленд» примет «Чикаго», «Сан-Антонио» встретится с «Лейкерс» и другие матчи
8сегодня, 17:20
Тайриз Макси вернулся к тренировкам на площадке и пройдет обследование в начале следующей недели
47 минут назад
Евролига. «Жальгирис» уступил «Фенербахче», «Виртус» принимает «Панатинаикос» и другие матчи
4сегодня, 20:05Live
Матч «Оклахомы» и «Финикса» пройдет без 12 травмированных игроков
8сегодня, 19:44
Дрю Холидэй о сложных началах матчей «Бостона»: «Мы не понимаем причины»
сегодня, 19:13
Лу Уильямс: «Однажды Леброн Джеймс проснется и почувствует, что кто-то украл его «Космический баскетбол»
2сегодня, 18:59
«500 тысяч – это 500 тысяч». Остин Ривз обозначил интерес к Кубку НБА
3сегодня, 18:30
НБА показала дизайн площадки для полуфиналов и финала Кубка НБА в Лас-Вегасе
3сегодня, 18:10Фото
Центровой «Нетс» Ник Клэкстон пропустит оба матча против «Никс» и следующую неделю из-за травмы спины
сегодня, 17:47
Чендлер Парсонс о лучшем игроке оборонительного плана: «Не думаю, что Дэвис готов отдать пальму первенства Вембаньяме»
4сегодня, 17:33
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. 56 очков Кейвера и Сена на двоих помогли «Нантеру» крупно обыграть «Стад Рошеле»
26 минут назад
Оператор регионального телевидения Diamond Sports Group выйдет из процедуры банкротства и продолжит сотрудничество с НБА
58 минут назад
Премьер-лига. Женщины. МБА крупно проиграла «Надежде»
сегодня, 20:04
Форвард «Фенербахче» Тарик Биберович подвернул голеностоп
сегодня, 19:57Видео
Андреас Пистиолис: «Астана» в последнее время играет с большой интенсивностью и без давления, это делает их опасными»
сегодня, 19:25
Никола Йокич пропустит матч против «Нового Орлеана» по личным причинам
8сегодня, 18:40
Дариус Бэйзли вернется в G-лигу из чемпионата Китая
сегодня, 17:59
Уволенный из «Лейкерс» Фил Хэнди станет главным тренером в женской лиге 3х3 Unrivaled
сегодня, 16:40
Энн Хэтэуэй понравился эпизод с падением на нее О Джи Ануноби
1сегодня, 15:56Видео
«Даллас» проиграл 4 матча подряд со средней разницей в 2 очка
8сегодня, 13:35