Адриатическая лига. «Игокеа» обыграла «Цибону», 24 очка Шортера помогли «Сплиту» победить «Студентски центар» в овертайме
Сегодня прошли два матча регулярного чемпионата Адриатической лиги.
Боснийский клуб «Игокеа» обыграл хорватскую «Цибону», хорватский «Сплит» справился с черногорским «Студентски центаром» в овертайме.
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
Положение команд: Партизан Сербия – 8-0, Будучность Черногория – 6-1, Црвена Звезда Сербия – 6-2, Дубай ОАЭ – 6-2, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-3, Мега Сербия – 4-4, ФМП Сербия – 4-4, Спартак Суботица Сербия – 3-3, Студентски центар Черногория – 4-5, Сплит Хорватия – 4-5, КРКА Словения – 3-5, Задар Хорватия – 3-5, Борац Чачак Сербия – 3-5, Цедевита-Олимпия Словения – 2-6, Цибона Хорватия – 2-7, Морнар Бар Черногория – 1-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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