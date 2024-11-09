Адриатическая лига. «Задар» выиграл у «Цедевиты-Олимпии», «Цибона» принимает «Сплит»

Сегодня состоятся два матча регулярного чемпионата Адриатической лиги.

Хорватский «Задар» выиграл у словенской «Цедевиты-Олимпии», во встрече хорватских команд «Цибона» встречается со «Сплитом».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Партизан Сербия – 7-0, Дубай ОАЭ – 6-1, Будучность Черногория – 6-1, Црвена Звезда Сербия – 5-2, Мега Сербия – 4-3, Игокеа Босния и Герцеговина – 4-3, Спартак Суботица Сербия – 3-3, ФМП Сербия – 3-4, КРКА Словения – 3-4, Сплит Хорватия – 3-4, Студентски центар Черногория – 3-4, Задар Хорватия – 3-5, Борац Чачак Сербия – 3-5, Цедевита-Олимпия Словения – 2-6, Морнар Бар Черногория – 1-5, Цибона Хорватия – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.