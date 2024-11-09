Сергей Козин: «Приятно выигрывать в «Молоте», что здесь сделать не просто»

Сергей Козин отметил важность победы «Пари НН» над «Пармой» – 96:74.

«Всегда радостно приезжать в Пермь и играть в такой классной атмосфере. Еще приятнее выигрывать в «Молоте», что здесь сделать не просто.

В целом доволен игрой команды, за исключением второй четверти. На старте вели в счете, но во второй десятиминутке пропустили 34 очка. Для сравнения — за все остальные три четверти в сумме пропустили 40. Нужно работать над этим в защитном плане.

Рад за свою команду, «ПАРМА » находится в хорошей форме, недавно обыграли Краснодар и имели победную серию, а мы наоборот, проиграли 4 матча подряд и победа сегодня для нас была очень важна», – сказал главный тренер «Пари НН».