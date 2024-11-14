Впервые в истории НБА более 40% бросков с игры в регулярном чемпионате – трехочковые
42 процента бросков с игры в сезоне НБА-2024/25 совершаются из-за дуги.
Впервые в истории НБА количество трехочковых бросков преодолело отметку в 40% от общего количества бросков с игры, отмечает журналист Лев Акабас .
В предсезонке этот показатель достиг 44 процентов.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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