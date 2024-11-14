Впервые в истории НБА более 40% бросков с игры в регулярном чемпионате – трехочковые

42 процента бросков с игры в сезоне НБА-2024/25 совершаются из-за дуги.

Впервые в истории НБА количество трехочковых бросков преодолело отметку в 40% от общего количества бросков с игры, отмечает журналист Лев Акабас .

В предсезонке этот показатель достиг 44 процентов.