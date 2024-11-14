Энтони Эдвардс: «Нам нужно повзрослеть»
Энтони Эдвардс заявил, что «Миннесоте» нужно серьезнее относиться к матчам.
«У нас есть ответы. Тренеры дают нам ответы. Мы просто не следуем указаниям как команда. Они дают нам ответы каждый вечер. Мы приходим сюда вечером, и они говорят нам, что нам нужно сделать, чтобы выиграть матч, но почему-то мы не делаем этого.
Нам нужно повзрослеть», – сказал защитник «Миннесоты».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Minneapolis Star-Tribune
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