Энтони Эдвардс: «Нам нужно повзрослеть»

Энтони Эдвардс заявил, что «Миннесоте» нужно серьезнее относиться к матчам.

«У нас есть ответы. Тренеры дают нам ответы. Мы просто не следуем указаниям как команда. Они дают нам ответы каждый вечер. Мы приходим сюда вечером, и они говорят нам, что нам нужно сделать, чтобы выиграть матч, но почему-то мы не делаем этого.

Нам нужно повзрослеть», – сказал защитник «Миннесоты».