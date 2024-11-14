33 очка Шэйдона Шарпа помогли «Портленду» второй раз за два дня обыграть «Миннесоту»

«Блэйзерс» одолели «Тимбервулвз» – 106:98.

Эта домашняя победа над «Миннесотой» стала для «Портленда » второй за два дня.

В составе хозяев выделился защитник Шэйдон Шарп , недавно вернувшийся в состав после травмы плеча. На его счету 33 очка и 6 подборов при 12 точных из 23 бросков с игры, 3 из 10 из-за дуги, и 6 из 7 штрафных.

Был близок к трипл-даблу центровой команды новичок Донован Клинган , набравший 17 очков, 12 подборов и 8 блок-шотов.