33 очка Шэйдона Шарпа помогли «Портленду» второй раз за два дня обыграть «Миннесоту»
«Блэйзерс» одолели «Тимбервулвз» – 106:98.
Эта домашняя победа над «Миннесотой» стала для «Портленда» второй за два дня.
В составе хозяев выделился защитник Шэйдон Шарп, недавно вернувшийся в состав после травмы плеча. На его счету 33 очка и 6 подборов при 12 точных из 23 бросков с игры, 3 из 10 из-за дуги, и 6 из 7 штрафных.
Был близок к трипл-даблу центровой команды новичок Донован Клинган, набравший 17 очков, 12 подборов и 8 блок-шотов.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube NBA
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