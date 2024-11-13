Live
5

Евролига. «Партизан» уступил на своей площадке «Барселоне», «Париж» играет с «Жальгирисом»

Сегодня пройдут два матча регулярного чемпионата Евролиги.

Сербский «Партизан» уступил на своей площадке испанской «Барселоне», французский «Париж» дома играет с литовским «Жальгирисом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона Испания – 7-2, Фенербахче Турция – 7-2, Жальгирис Литва – 6-2, Бавария Германия – 6-3, Панатинаикос Греция – 6-3,  Олимпиакос Греция – 6-3, Париж Франция – 5-3, Монако – 5-4, Црвена Звезда Сербия – 5-4, Анадолу Эфес Турция – 5-4,  Реал Испания – 4-5, Баскония Испания – 4-5, Маккаби Тель-Авив Израиль – 3-6, Милан Италия – 3-6, Партизан Сербия – 2-7, Виллербан Франция – 2-7, Виртус Италия – 2-7, Альба Германия – 2-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
logoЖальгирис
результаты
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoПартизан
logoБарселона
logoПариж
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. «Милан» одержал победу над «Реалом», «Бавария» нанесла поражение «Жальгирису» и другие результаты
187 ноября, 22:04
Евролига. «Жальгирис» обыграл «Монако», «Црвена Звезда» уступила «Панатинаикосу» и другие результаты
141 ноября, 21:37
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НБА. «Филадельфия» примет «Кливленд», «Лейкерс» встретятся с «Мемфисом» и другие матчи
926 минут назад
Билл Симмонс: «Джоэл Эмбиид выглядит как Шакил О’Нил периода «Финикса»
28 минут назад
Чендлер Парсонс: «Джоэлу Эмбииду стоит пропустить сезон»
343 минуты назад
Еврокубок. 32 очка Симпсона помогли «Клужу» победить «Литкабелис», «Бешикташ» проиграл «Гран-Канарии» и другие матчи
54 минуты назадLive
Джоэл Эмбиид: «Уверен, что рано или поздно начну играть в бэк-ту-бэках»
2сегодня, 19:05
Джоэл Эмбиид и Пол Джордж пропустят матч против «Кливленда»
12сегодня, 18:22
Грегг Попович восстанавливается после микроинсульта
11сегодня, 18:12
НБА планирует создать новую лигу в Европе
2сегодня, 18:08
Егор Демин – 5-й в рейтинге участников драфта-2025 по версии No Ceilings
9сегодня, 17:51
NCAA. «Кугарс» Егора Демина сыграют с «Куинсом»
сегодня, 17:37
Ко всем новостям
Последние новости
Виктор Лахин: «Надеюсь после этого сезона выйти на драфт и продолжить карьеру в НБА»
19 минут назад
Ростислав Вергун о ЦСКА: «У нас есть потенциал играть против таких команд»
2сегодня, 18:49
Андреас Пистиолис об «Уралмаше»: «Нам было очень приятно победить такую серьезную команду»
сегодня, 18:30
Джоэл Эмбиид о матче против «Кэвс»: «Это не мое решение. Если смогу, буду играть»
сегодня, 17:13
«Майами» не планирует обмены в ближайшее время
3сегодня, 16:42
«Лейкерс» могут выменять Йонаса Валанчюнаса или Роберта Уильямса
8сегодня, 16:35
Йовица Арсич о причинах поражения от «Локо»: «Очень много промахов с открытых бросков и глупых ошибок в простых передачах»
сегодня, 15:47
Андрей Ведищев о победе над «Енисеем»: «Непростая игра с равными шансами на успех»
сегодня, 15:43
Джо Маззулла: «Невозможно выиграть матч, позволив сопернику перебросать себя с такой разницей»
сегодня, 15:24
Тайлер Хирро – 7-й игрок в истории НБА, проведший за карьеру несколько матчей с 40+ очками и 10+ трехочковыми
9сегодня, 14:15