Пол Пирс: «Нынешний стиль игры идет от Джеймса Хардена»
Пол Пирс порассуждал о влиянии на современный баскетбол.
«Все говорят, что причина, по которой играют в нынешнем стиле – это Стеф Карри. Но я думаю, что основная причина – Джеймс Харден. Все бросают «трешки» с отшагивания. Все пытаются добавить дальние в свой арсенал и бросать из-за дуги. Это стиль Хардена, не Карри», – заключил Пирс.
«Да, он научился, как нарываться на фолы. И полагаться на штрафные броски», – добавил Тревор Ариза.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBACentral в сети X
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