Пол Пирс: «Нынешний стиль игры идет от Джеймса Хардена»

Пол Пирс порассуждал о влиянии на современный баскетбол.

«Все говорят, что причина, по которой играют в нынешнем стиле – это Стеф Карри . Но я думаю, что основная причина – Джеймс Харден . Все бросают «трешки» с отшагивания. Все пытаются добавить дальние в свой арсенал и бросать из-за дуги. Это стиль Хардена, не Карри», – заключил Пирс .

«Да, он научился, как нарываться на фолы. И полагаться на штрафные броски», – добавил Тревор Ариза .