Донован Митчелл забросил с разворотом на 360 градусов

Донован Митчелл стал автором эффектного попадания.

Во второй четверти матча с «Чикаго» защитник «Кливленда » забросил с разворотом на 360 градусов во время прохода.

Митчелл записал на свой счет 36 очков, 8 подборов, 2 передачи и 4 перехвата.

За 35 минут на площадке Донован реализовал 12 из 26 с игры, включая 7 из 16 из-за дуги.

«Кавальерс» в понедельник справились с «Буллс» в Чикаго – 119:113 и 12-0 на старте нового сезона.