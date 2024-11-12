Донован Митчелл забросил с разворотом на 360 градусов
Донован Митчелл стал автором эффектного попадания.
Во второй четверти матча с «Чикаго» защитник «Кливленда» забросил с разворотом на 360 градусов во время прохода.
Митчелл записал на свой счет 36 очков, 8 подборов, 2 передачи и 4 перехвата.
За 35 минут на площадке Донован реализовал 12 из 26 с игры, включая 7 из 16 из-за дуги.
«Кавальерс» в понедельник справились с «Буллс» в Чикаго – 119:113 и 12-0 на старте нового сезона.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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