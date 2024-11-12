36 очков и 8 подборов от Донована Митчелла помогли «Кливленду» одержать 12-ю победу подряд
«Кливленд» продлил победную серию.
«Кавальерс» в понедельник справились с «Буллс» в Чикаго – 119:113 и 12-0 на старте нового сезона.
В составе клуба из Огайо защитник Донован Митчелл записал на свой счет 36 очков, 8 подборов, 2 передачи и 4 перехвата.
За 35 минут на площадке Митчелл реализовал 12 из 26 с игры, включая 7 из 16 из-за дуги.
«Кливленд» – восьмая команда в истории НБА, которой удалось стартовать с 12-0 и лучше.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости