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Виктор Вембаньяма в игре с «Кингз» набрал 34 очка и 14 подборов, а также повторил личный рекорд по 3-очковым (6)

«Сан-Антонио» взял верх над «Сакраменто» – 116:96.

В составе «Сперс» Виктор Вембаньяма набрал 34 очка, 14 подборов, 6 подборов и 3 блок-шота.

Француз также повторил личный рекорд по 3-очковым (6 попаданий, 12 попыток). За 34 минуты он реализовал 13 из 22 с игры.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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