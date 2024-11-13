Виктор Лахин оформил дабл-дабл в победном для Клемсона матче NCAA – 19 очков и 12 подборов
Клемсон победил Восточный Кентукки в матче NCAA – 75:62.
В составе «Тайгерс» российский «большой» Виктор Лахин оформил дабл-дабл – 19 очков и 12 подборов при 8 из 13 с игры и 3 из 6 с линии.
За 29 минут Лахтин также записал на свой счет 2 передачи, 2 перехвата и 3 блок-шота.
23-летний тяжелый форвард является воспитанником ЦСКА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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