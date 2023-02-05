Виктор Лахин набрал 20 очков и сделал 8 подборов в матче NCAA на глазах у скаутов НБА

Российский форвард университета Цинциннати Виктор Лахин отличился во вчерашнем матче чемпионата NCAA против Университета центральной Флориды (73:64), набрав 20 очков (7 из 12 с игры, 6 из 6 с линии), сделав 8 подборов, 4 перехвата, 1 передачу, 1 блок-шот и не совершив ни одной потери.

Команда Цинциннати совершила победный рывок 13:4 на последних двух минутах встречи, а лэй-ап Лахина вывел ее вперед за 1:15 до конца.

Примечательно, что на полностью забитой 12-тысячной арене присутствовали 18 скаутов из 14 клубов: «Атланта», «Сакраменто», «Кливленд», «Шарлотт», «Юта», «Миннесота», «Даллас», «Финикс», «Индиана», «Мемфис», «Лейкерс», «Бруклин», «Милуоки» и «Детройт». В первую очередь их интересовал форвард Центральной Флориды Тэйлор Хендрикс, которому эксперты прочат первый раунд драфта.

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