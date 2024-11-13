Андре Джексон, Зак Коллинз, Грант Уильямс и «Сперс» – в новом выпуске Shaqtin’ a Fool
NBA on TNT представил новый выпуск Shaqtin’ a Fool.
Главными героями рубрики с самыми курьезными моментами НБА на этой неделе стали Андре Джексон («Милуоки»), Зак Коллинз («Сан-Антонио»), Грант Уильямс («Шарлотт») и игроки «Сперс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал NBA on TNT
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