Андре Джексон, Зак Коллинз, Грант Уильямс и «Сперс» – в новом выпуске Shaqtin’ a Fool

NBA on TNT представил новый выпуск Shaqtin’ a Fool.

Главными героями рубрики с самыми курьезными моментами НБА на этой неделе стали Андре Джексон («Милуоки»), Зак Коллинз («Сан-Антонио »), Грант Уильямс («Шарлотт») и игроки «Сперс».