Кори Кисперт испугался бегущего на него Стивена Адамса в паузе игры
Кори Кисперт пережил неприятные мгновения .
В паузе матча против «Хьюстона» игрок «Вашигтона» не хотел отдавать мяч судье, но тут на него побежал центровой техасцев Стивен Адамс.
Кисперт тут же отдал игровой снаряд с потрясенным выражением на лице. Адамс улыбнулся.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Chaz NBA
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