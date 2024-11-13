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Кори Кисперт испугался бегущего на него Стивена Адамса в паузе игры

Кори Кисперт пережил неприятные мгновения .

В паузе матча против «Хьюстона» игрок «Вашигтона» не хотел отдавать мяч судье, но тут на него побежал центровой техасцев Стивен Адамс.

Кисперт тут же отдал игровой снаряд с потрясенным выражением на лице. Адамс улыбнулся.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Chaz NBA
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