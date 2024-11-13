Эрик Споэльстра о тайм-ауте в концовке матча с «Пистонс»: «Поддался эмоциям и допустил ужасную ошибку. Это позор»
Эрик Споэльстра прокомментировал эпизод в концовке матча с «Детройтом».
Споэльстра за 1,8 секунды до конца овертайма взял тайм-аут, которого у него не было. «Хит» уступили «Пистонс» после технического.
«Я допустил серьезную ментальную ошибку в решающий момент. Это моя вина. Чувствую себя ужасно в связи с этим.
На самом деле, этому нет оправдания. Я уже 17 лет в этом деле. Мы как раз обсуждали эту ситуацию с коллегами, я знал, что у нас нет тайм-аутов. Я просто поддался эмоциям и резко отреагировал на эпизод, допустив ужасную ошибку. Это позор», – сказал главный тренер «Майами».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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