Тима Хардуэя увезли на кресле-каталке после того, как ему два раза досталось по голове в одном владении

Тим Хардуэй-младший не смог доиграть матч с «Майами».

Защитника «Детройта» увезли с площадки на кресле-каталке после того, как ему два раза досталось по голове в одном владении.

Сперва Хардуэй получил локтем от центрового «Майами» Бэма Адебайо, а затем ему в затылок случайно попал коленом одноклубник Джейлен Дюрэн.

Отец баскетболиста Тим Хардуэй наблюдал за игрой с трибуны.