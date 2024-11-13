Тима Хардуэя увезли на кресле-каталке после того, как ему два раза досталось по голове в одном владении
Тим Хардуэй-младший не смог доиграть матч с «Майами».
Защитника «Детройта» увезли с площадки на кресле-каталке после того, как ему два раза досталось по голове в одном владении.
Сперва Хардуэй получил локтем от центрового «Майами» Бэма Адебайо, а затем ему в затылок случайно попал коленом одноклубник Джейлен Дюрэн.
Отец баскетболиста Тим Хардуэй наблюдал за игрой с трибуны.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: HEAT on FanDuel Sports Network
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости