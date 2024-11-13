Лука Дончич: «Иногда с Карри ничего нельзя сделать»
Лука Дончич отдал должное Стефену Карри после поражения от «Уорриорз» (117:120).
Разыгрывающий «Голден Стэйт» набрал последние 12 очков команды в концовке матча с «Далласом».
Всего на счету Карри 37 очков (14 из 27 с игры), 6 подборов и 9 передач за 35 минут.
«Мы должны лучше играть против Карри в защите, противостоять ему.
Но это Стеф Карри. Иногда с ним просто ничего нельзя сделать», – констатировал словенец.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: abc30.com
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