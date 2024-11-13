Лука Дончич: «Иногда с Карри ничего нельзя сделать»

Лука Дончич отдал должное Стефену Карри после поражения от «Уорриорз» (117:120).

Разыгрывающий «Голден Стэйт » набрал последние 12 очков команды в концовке матча с «Далласом» .

Всего на счету Карри 37 очков (14 из 27 с игры), 6 подборов и 9 передач за 35 минут.

«Мы должны лучше играть против Карри в защите, противостоять ему.

Но это Стеф Карри . Иногда с ним просто ничего нельзя сделать», – констатировал словенец.