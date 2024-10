50 лет назад он показал, как открывать сезон в новом клубе: первый квадрупл-дабл в истории НБА!

«Папа Леброна» Нэйт Термонд.

Несколько дней назад, мы – как нам об этом настырно говорят – стали свидетелями исторического события в матче открытия сезона НБА. Презентация семейного подряда Лебронов Джеймсов была обставлена столь неестественно и нарочито, что заслонила собой само событие.

Еще больше подобное впечатление усиливается в сравнении с другим событием, о котором в прессе практически не упоминали, хотя вроде как дата способствует. Автором достижения стал земляк Леброна. Ровно 50 лет назад легендарный центровой Нэйт Термонд сделал первый в истории НБА квадрупл-дабл: в одной игре собрал не менее 10 пунктов сразу в четырех статистических категориях (очки, подборы, передачи, блок-шоты).

И сделал это без напускного пафоса и домашних заготовок, а просто на стиле.

Термонд сотворил историю не просто в первом матче сезона, а в составе новой команды

Термонда уважали за его игру, но любили центрового за то, кем он являлся, а не казался.

«Нэйт рано облысел. В 25 он выглядел на 33. От его и так небогатой шевелюры осталась только окантовка на затылке, он отрастил кустистую бороду, а еще играл с парой золотых цепей на шее, что добавляло ему солидности. Но главное – его телосложение: ни грамма жира, огромный рост, длиннющие руки и мышечный рельеф как у бодибилдера. Складывалось впечатление, что он каждый день пропадал в тренажерке, хотя он сам утверждал, что это не так. Он говорил: «Да, я работаю над собой, но без фанатизма».

И вот это несоответствие и было его уникальной чертой. Нэйт выглядел старше своих лет, но при этом говорил, шутил и вел себя как подросток. Был открыт и прост в общении. То, кем он был на площадке и в жизни, было невозможно имитировать», – еще один легендарный игрок Уолт Фрэйзер лучше всех в истории баскетбола разбирался в стиле, а потому не мог не уважать Нэйта.

В игре Термонда помнят как жесткого, неуступчивого, по-спортивному злого центрового, стопорившего Уилта Чемберлена, Уиллиса Рида, Карима Абдул-Джаббара, который называл Нэйта самым тяжелым оппонентом по позиции. Притом партнеры рассказывали про него такие истории.

«Нэйт считал, что набор очков – самая слабая сторона его игры. Поэтому на тренировках он берег себя, предпочитал все делать как будто в замедленной съемке. И вот однажды он внезапно завелся, бросил четырнадцать раз подряд и почти все попал, отпахивал в обороне. В общем, вел себя как в игре, а не на обычной тренировке.

И когда мы закончили, я смотрю на него, а он уходит с площадки и напевает «I can see clearly now, the rain is gone». Вся команда начала смеяться как ненормальные и он не смог удержаться. На баскетбольном жаргоне «rain» (дождь) – это когда у игрока залетает буквально каждый бросок, а песня Джонни Нэша о том, что дождь прошел и теперь будет сухая, ясная погода. Тем самым Нейт как бы говорил – ребята, я отстрелялся, в игре не ждите от меня чудес. Этот парень был великолепен», – вспоминает комментатор Джим Барнетт, бывший одноклубник Термонда по «Уорриорз».

Термонд навсегда останется одной из легенд «Голден Стэйт Уорриорз», с которыми он дважды выходил в финал (1964, 1967). Он отдал команде из Сан-Франциско 11 лет карьеры, семь раз ездил на Матч звезд, пять раз попадал в сборную лучших защищающихся и даже становился вторым в голосовании на MVP в 1967-м (в символические пятерки путь на позицию центра был заблокирован Уилтом, Расселлом, Каримом и Ридом).

Но свой самый яркий индивидуальный перформанс Термонд исполнил в составе «Чикаго Буллз», за которых провел всего 93 матча. Как впоследствии оказалось, самый первый из 93 и оказался самым успешным. 18 октября 1974 года в первом матче сезона, в дебютной игре в качестве игрока «Буллз» Нэйт вышел на паркет «Чикаго Стэдиум» и за 45 минут игрового времени отгрузил «Атланте» 22 очка (8 из 12 с игры, 6 из 8 штрафных), 14 подборов, 13 передач и 12 блок-шотов.

Мало того, что этот квадрупл-дабл, стал самым первым официально зафиксированным в истории (до 1973-го не вели статистику блоков и перехватов), но и до сих пор остается самым «жирным». После Термонда собрать столь выдающуюся и редкую статистическую линейку удавалось лишь трем игрокам.

18 февраля 1986-го атакующий защитник «Сан-Антонио» Элвин Робертсон набрал 20 очков, 11 подборов, 10 передач и добавил к ним 10 перехватов.

29 марта 1990-го Робертсон – нет, не повторил свое достижение, а передал эстафету. В этот день его «Милуоки» играл против «Хьюстона», в составе которых особо выделялся Хаким Оладжувон. Чуть менее чем за месяц до игры против «Бакс» центровой уже отметился 29 очками, 18 подборами, 9 передачами и 11 блок-шотами. Тогда «Рокетс» даже поспешили поздравить своего игрока с историческим достижением, но лига после недолгого расследования отменила одну передачу, тем самым отсрочила чествование Хакима. Как выяснилось, ненадолго, в матче против «Милуоки» Оладжувон отметился 18 очками, 16 подборами, 10 передачами и 11 блок-шотами.

Последним, кто на сегодня оформил квадрупл-дабл, остается центровой «Сперс» Дэвид Робинсон. 17 февраля 1994-го «Адмирал» сподобился на 34 очка, 10 подборов, 10 передач и 10 блок-шотов.

Как видите, каждый из квадрупл-даблов уникален, но только в коллекции Термонда каждый из четырех показателей – не десятка, а как минимум дюжина. Квадрупл с запасом. Вероятно, потому, что именно в тот вечер Термонд играл как в последний раз. А потом «дождь закончился».

Сезон-1974/75 для Термонда завершился самым кинематографическим образом

Когда Термонда попросили подвести итоги матча против «Атланты», центровой начал вовсе не с игры.

«Знаете, я родился на Среднем Западе, но я не жил здесь 11 лет. Я был поражен людьми, которые подходили ко мне на улицах Чикаго, пожимали мне руку и желали всего наилучшего. Вот так ты действительно чувствуешь поддержку, ощущаешь участие болельщиков.

По игре могу сказать лишь, что обычно мне нужно матчей 20, чтобы моя атака стала более-менее стабильной. После межсезонья эта часть моей игры восстанавливается медленнее всего, поэтому я сам был удивлен тем, как бросал против «Хоукс». Я просто был в ударе. Легче всего было блокировать броски соперника, иногда они сами бросали мяч мне в руки, а иногда партнеры помогали мне, вынуждая их атаковать из невыгодных положений. Подборы – это тоже коллективное творчество, просто сегодня мне повезло чуть чаще оказываться в удачных ситуациях», – резюмировал Нэйт.

Термонд был не единственным экс-игроком ГСВ в тот день. За «Атланту» выступал мощный форвард Клайд Ли (до того – 8 лет в НБА, как и у Нэйта, все в «Уорриорз», 1 Матч звезд), который, в отличие от экс-одноклубника, сказал то, о чем многие только думали.

«Я никогда не видел, чтобы Нэйт играл так хорошо, и, думаю, знаю почему. Болельщики «Буллз» поддерживали его с самого начала, и это подбодрило Нэйта. На матче не было слишком много народа, но те, кто был – все они приветствовали его. До этого, на протяжении всех предыдущих лет в Сан-Франциско его никогда не ценили по достоинству. К нему хорошо относились, но не воздавали ему должное за то, что он сделал для этой организации.

Поэтому, когда болельщики «Чикаго» выкрикивали его имя во время предматчевой разминки и во время игры, было видно, что это его раззадорило и воодушевило. В тот вечер Нейт будто завладел «Буллз», и сделал их командой, способной на все», – вспоминал Ли.

Высказывание может показаться резковатым, но никак не идущим вразрез с логикой.

Незадолго до начала сезона-74/75 «Уорриорз», несмотря на то, что Термонд в предыдущем сезоне в очередной раз попал на Матч звезд и финишировал восьмым в голосовании за звание MVP, решили, что 33-летнего центрового лучшие годы уже позади. А главное – его зарплата подпирала платежку (и так отягощенную контрактом Рика Бэрри) и не давала команде развернуться на трансферном рынке. Поэтому клубы лиги постепенно начали получать звонки с предложениями об обмене на Нэйта, и первым, кто откликнулся на него, стал генменеджер и по совместительству главный тренер «Чикаго» Дик Мотта.

Чикагский многостаночник был разочарован тем, что год за годом «Буллз» выигрывали по 50 и более матчей, а затем уступали «Лейкерс» Уилта Чемберлена или «Милуоки» Карима. Мотта был убежден, что для достижения конечной цели «Чикаго» не хватает только топ-центрового (на остальных 4 позициях у него уже были олл-стары: Норм Ван Лир, Джерри Слоун, Чет Уокер и Боб Лав), и ухватился за возможность заполучить будущего члена зала славы. В ГСВ отправились крепкий 25-летний центровой Клиффорд Рэй и доплата в 100 тысяч долларов.

Как глобальный замысел план Мотты выглядел вполне жизнеспособным, пока в его стройной пунктуации не начали вылезать ошибки и помарки.

Сперва оказалось, что Термонд не может проявить все свои сильнейшие качества в схемах Мотты. Нэйт лучше всего чувствовал себя вблизи кольца, тогда как атакующая тактика «Чикаго» во много строилась на том, что центровой должен был брать дальние отскоки и либо за счет движения, либо за счет быстрого паса разгонять нападение команды. Термонд честно пытался вписаться. За сезон он сделал рекордные для своей карьеры 328 передач (более 4 в среднем за игру). Но вместе с тем результативность Термонда упала до 7,9 очка, процент реализации бросков рухнул до худшего показателя за карьеру – 36,4%, и даже по отскокам пятый лучший подбирающий в истории лиги (15 в среднем за карьеру) впервые с дебютного сезона откатился за пределы первой десятки в НБА.

Вскоре оказалось, что интенсивная игра «Чикаго» сказывается не только на статистике Термонда. Нэйт резво зашел в сезон, но на дистанции возрастному центровому было тяжело играть в темповом ритме по 34 минуты за матч.

«Чикаго» завершил сезон с показателями 47-35, но это не было плохим показателем в очень плотной таблице – «Быки» всего лишь на победу отстали от лидера Западной конференции «Голден Стэйт Уорриорз» (48-34). И начали плей-офф сразу же со стадии полуфинала Запада, где они встретились с «Канзас-Сити-Омаха Кингз».

Вот только победа в той серии со счетом 4-2 была отнюдь не заслугой Термонда. Вечно проблемные колени (попробуйте найти хотя бы одного его фото, где ноги Нэйта не замотаны как у мумии) подвели его аккурат перед плей-офф. Но вместо больничного продолжил играть на одной ноге, начав выходить со скамейки.

Изнемогающий от боли почти 34-летний Термонд набирал в среднем 4,5 очка, 5,8 подбора, 2 передачи и 1,2 блок-шота. Квадрупл-даблами уже не пахло. Но четверка звезд «Чикаго» плюс заменивший Термонда пухлый центровой-разыгрывающий «Йокич 70-х» Том Бурвинкл оформили путевку в финал Запада. И все же в матчах против более искушенного соперника этого было мало.

А именно таким соперником в финале конференции и были старые знакомые Нэйта – «Голден Стэйт Уорриорз».

«Чикаго» очень хотел победить, и, пожалуй, Термонд – больше всех, но именно он мог помочь команде в наименьшей степени. Он выходил на 20 минут, но чем отчаяннее он жертвовал собой, тем больше затягивалась такая тяжелая для него серия.

В решающем, седьмом матче Термонда хватило лишь на 8 минут. Для «Буллз», игравших усеченной ротацией в 8 человек – для сравнения, «Уорриорз» играли всю серию в 10, и только Бэрри играл более 35 минут за матч – это было катастрофой. Вся стартовая пятерка чикагцев набрала двухзначные цифры, но со скамейки пришло только 3 очка – два от Термонда и еще одно от форварда Гарретта.

И даже при таких раскладах «Уорриорз» пришлось поднапрячься: Рик Бэрри и компания взяли матч с крохотным преимуществом 83:79. А затем выиграл и финал НБА у «Вашингтона». Это было первое чемпионство «Воинов» после переезда в Калифорнию – добытое как раз в сезоне после обмена своей легенды в «Чикаго».

Несмотря на яркий старт, сезон в целом показал, что Нэйт уже далек от идеальных кондиций. Уже на старте следующего же сезона «Буллз» обменяли Термонда в «Кливленд», где он окончательно стал игроком запаса – и объектом одной из самых бредовых теорий в истории НБА.

В «Кливленде» к Нэйту отнеслись как к «отцу»

Вот мы и закругляем историю, возвращаясь к семейству Лебронов.

«Кэвз» не просто так рискнули с едва живым Нэйтом Термондом и доверили ему роль капитана. Нэйт родом из соседнего с Кливлендом города – Акрона. И через несколько десятилетий не могло не найтись особо одаренных фантазеров, которые сочли, что Нэйт... может быть биологическим отцом Леброна. Их не смутило, что на момент беременности Глории Джеймс 43-летнего Термонда не то что в Акроне не было, а даже в Кливленде – после окончания карьеры Нэйт вернулся в Сан-Франциско, который был его домом вплоть до смерти от лейкемии в 2016-м.

В Сан-Франциско Нэйт открыл ресторан «Барбекю Большого Нэйта», который позднее продал, но продолжил с ним ассоциироваться – одна из точек «Барбекю Большого Нэйта» находится внутри новой арены «Уорриорз». Там же – и баннер с его увековеченным 42-м номером.

Но на стороне «правдоискателей» были такие железобетонные аргументы как «баскетбольный талант передается по наследству», «посмотрите на их одинаковое телосложение» (вообще-то Нэйт был рельефнее даже Леброна), и, конечно же, самый бронебойный: «а ведь не просто так Леброн начал лысеть так же рано, как и Нэйт».

Термонд, конечно же, не является отцом Леброна в прямом смысле, но в переносном – он «отец» всего баскетбола в северном Огайо, а Леброн лишь продолжил его дело. После великой карьеры в «Уорриорз» и квадрупла в «Буллз» у Нэйта Термонда осталось еще один запас пороха в пороховницах.

Именно Нэйт вдохновил «Кавальерс» на так называемое «Чудо в Ричфилде». Плей-офф-1976 были первым в истории «Кэвз», которые считались беспросветного аутсайдером в серии против прошлогоднего финалиста «Вашингтона». Практически никто в той команде, не считая Термонда, не имели опыта игры в матчах на вылет.

Серия не просто затянулась на семь матчей – она разрешилась только за 4 секунды до конца. Основной центровой «Кливленд»» Джим Чоунс получил травму и на решающую четверть биться против двухголового монстра из Элвина Хэйса и Уэса Ансельда вышел старик Термонд. «Кливленд» уступал перед началом четверти, но благодаря точному броску Дика Снайдера на последних секундах вырвал проход в следующий этап. Игра проходила на домашней арене «Кэвз» в деревушке Ричфилд, штат Огайо – она находится как раз на полпути между Кливлендом и Акроном.

Так благодрая «Чуду в Ричфилде» в первом же плей-офф в своей истории «Кливленд» вышел в финал конференции, где даже сумел навязать борьбу будущим чемпионам «Бостон Селтикс» (4-2). Чоунс по-прежнему не мог играть из-за травмы, Термонд впервые в сезоне стал стартером – и не сплоховал: 10+10 и 2,5 блока за 38 минут в среднем.

Следующий сезон стал вторым для Термонда в «Кэвз» и последним в баскетболе. Результативность центрового за два года в команде из родного штата не превысила 5 очков, а сам он был тенью себя прошлого. И все же 42-й номер «местного героя Акрона» сегодня висит не только в Сан-Франциско, но и под сводами арены «Кэвз». Уже через несколько лет рядом с этим баннером появится и №23 его «сына».

Если только Леброн не планирует играть до того момента, как сможет выйти на площадку с внуком.

Фото: East News /AP Photo, Bill Young/San Francisco Chronicle via AP, AP Photo/Mark Duncan, AP Photo/Bill Ingraham, AP Photo/William Straeter; Sacramento Bee/ZUMA Press/Global Look Press