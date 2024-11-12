Сэм Деккер подписал краткосрочный контракт с «Ховентудом»
Сэм Деккер продолжит карьеру в Испании.
«Ховентуд» подписал краткосрочное соглашение с американским форвардом Сэмом Деккером (30 лет, 203 см). Игрок будет в команде до 18 декабря.
Деккер был выбран в первом раунде драфта-2015 «Хьюстоном» и сыграл 205 матчей за пять сезонов в НБА в составе «Рокетс», «Клипперс», «Кавальерс», «Уизардс» и «Рэпторс».
Американец играл за краснодарский «Локомотив-Кубань» в сезоне-2019/20. Последние два сезона Деккер провел за «Лондон Лайонс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости