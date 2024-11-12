Сэм Деккер подписал краткосрочный контракт с «Ховентудом»

Сэм Деккер продолжит карьеру в Испании.

«Ховентуд » подписал краткосрочное соглашение с американским форвардом Сэмом Деккером (30 лет, 203 см). Игрок будет в команде до 18 декабря.

Деккер был выбран в первом раунде драфта-2015 «Хьюстоном» и сыграл 205 матчей за пять сезонов в НБА в составе «Рокетс», «Клипперс», «Кавальерс», «Уизардс» и «Рэпторс».

Американец играл за краснодарский «Локомотив-Кубань» в сезоне-2019/20. Последние два сезона Деккер провел за «Лондон Лайонс».