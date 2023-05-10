Сэм Деккер и Джош Шарма продлили контракты с «Лондон Лайонс»

Теги переходы Еврокубок Сэм Деккер Лондон Лайонс Джош Шарма Баскетбол

Форвард Сэм Деккер (29 лет, 203 см) и центровой Джош Шарма (26 лет, 213 см) продлили контракты с «Лондон Лайонс».

Соглашение Деккера рассчитано до 2026 года, Шарма подписался с британским клубом до 2025-го.

Деккер стал вторым снайпером Еврокубка-22/23, его средние показатели – 18,2 очка, 5,6 подбора и 2,9 передачи за игру. Экс-игрок НБА включен во вторую символическую пятерку сезона.

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