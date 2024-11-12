Количество травм в НБА выросло на 35% по сравнению с прошлым сезоном

Игроки НБА стали чаще пропускать матчи из-за травм.

Согласно данным отслеживания травм Джеффа Стоттса из In Street Clothes, количество пропущенных матчей в НБА выросло на 35% по сравнению с тем же периодом в сезоне-2023/24.

Кроме того, количество пропущенных матчей уже выросло более чем на 16% по сравнению с сезоном-2022/23. Звездные игроки лиги находятся на пути к тому, чтобы пропустить более 1000 матчей в этом сезоне.

Новая политика участия игроков в матчах определяет звездного игрока как того, кто хоть раз попадал на Матч всех звезд или в символическую сборную лиги за последние три сезона. В этом сезоне таких игроков 49, и они уже пропустили 83 матча. Для сравнения в прошлом сезоне они пропустили 67 матчей.