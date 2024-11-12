«Это повысило бы рейтинги». Демаркус Казинс предложил ввести в НБА 2-минутные бои
Демаркус Казинс предложил ввести в НБА двухминутные паузы для драк.
«Если бы я управлял лигой, то, очевидно, я бы не возражал против двухминутных боев, примерно как в хоккее. Это дает парням несколько минут, чтобы выплеснуть эмоции и продолжить игру.
Я думаю, что это зрелищно. Я думаю, что это здорово для спорта, выживают только сильные. Это было бы увлекательно. Я уверен, что это повысило бы рейтинги», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
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