Рик Карлайл: «Дженни Бусек может стать первой женщиной-главным тренером в НБА»

Карлайл считает, что Дженни Бусек может стать первой женщиной-главным тренером.

«Дженни Бусек — единственная женщина на скамейке НБА, которая также является координатором, и одна из немногих, кто однажды может стать первой женщиной-главным тренером в НБА», — сказал главный тренер «Индианы» в интервью HoopsHype.

50-летняя Бусек работает ассистентом главного тренера «Пэйсерс» с 2021 года. До этого она работала в «Далласе», «Сакраменто» и команда женской НБА .