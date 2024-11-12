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Рик Карлайл: «Дженни Бусек может стать первой женщиной-главным тренером в НБА»

Карлайл считает, что Дженни Бусек может стать первой женщиной-главным тренером.

«Дженни Бусек — единственная женщина на скамейке НБА, которая также является координатором, и одна из немногих, кто однажды может стать первой женщиной-главным тренером в НБА», — сказал главный тренер «Индианы» в интервью HoopsHype.

50-летняя Бусек работает ассистентом главного тренера «Пэйсерс» с 2021 года. До этого она работала в «Далласе», «Сакраменто» и команда женской НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: HoopsHype
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