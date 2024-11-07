Блок Пейтона Уотсона принес «Наггетс» победу в матче с «Тандер»

Пэйтон Уотсон заблокировал бросок Шэя Гилджеса-Александера.

Звездный защитник «Оклахомы» имел возможность сравнять счет в матче в последнем владении и перевести игру в овертайм. Уотсон смог чисто заблокировать попытку забить в проходе и обеспечил победу своей команды.

Форвард закончил матч с 10 очками, 3 подборами, 3 передачами, 1 перехватом и 3 блок-шотами.