Блок Пейтона Уотсона принес «Наггетс» победу в матче с «Тандер»
Пэйтон Уотсон заблокировал бросок Шэя Гилджеса-Александера.
Звездный защитник «Оклахомы» имел возможность сравнять счет в матче в последнем владении и перевести игру в овертайм. Уотсон смог чисто заблокировать попытку забить в проходе и обеспечил победу своей команды.
Форвард закончил матч с 10 очками, 3 подборами, 3 передачами, 1 перехватом и 3 блок-шотами.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA TV в сети X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости