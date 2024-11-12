Малик Монк пропустит матч против «Сперс» из-за травмы голеностопа

Малик Монк не выйдет на игру с «Сан-Антонио».

Защитник «Сакраменто » подвернул голеностоп, наступив на ногу центрового Мэйсона Пламли в матче против «Финикса ». Монк досрочно завершил выступление в матче и не вернулся на площадку.

Баскетболист набирает 13,6 очка, 3 подбора и 2,9 передачи в матчах этого сезона. Медицинский штаб команды продолжает наблюдение за состоянием игрока, который пропустит встречу со «Сперс».