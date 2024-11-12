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Малик Монк пропустит матч против «Сперс» из-за травмы голеностопа

Малик Монк не выйдет на игру с «Сан-Антонио».

Защитник «Сакраменто» подвернул голеностоп, наступив на ногу центрового Мэйсона Пламли в матче против «Финикса». Монк досрочно завершил выступление в матче и не вернулся на площадку.

Баскетболист набирает 13,6 очка, 3 подбора и 2,9 передачи в матчах этого сезона. Медицинский штаб команды продолжает наблюдение за состоянием игрока, который пропустит встречу со «Сперс».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Криса Хэйнса
травмы
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logoМэйсон Пламли
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