«Майкл Мэлоун – боец». Демаркус Казинс не стал бы ввязываться в драку с главным тренером «Денвера»

Демаркус Казинс поделился мнением о Майкле Мэлоуне.

Главный тренер «Селтикс» Джо Маззулла недавно предложил вернуть в НБА драки. Маззулла является поклонником UFC и имеет черный пояс по джиу-джитсу.

Демаркуса Казинса спросили, есть ли еще тренер, с которым не стоило бы ввязываться в рукопашную схватку.

«Да. Это прозвучит странно, потому что он один из самых маленьких ростом. Но это Майкл Мэлоун . Известно, что он вступал в стычки с другими тренерами. Он сразу приходит на ум. Точно знаю, что он боец», – рассказал бывший баскетболист.