«Майкл Мэлоун – боец». Демаркус Казинс не стал бы ввязываться в драку с главным тренером «Денвера»
Демаркус Казинс поделился мнением о Майкле Мэлоуне.
Главный тренер «Селтикс» Джо Маззулла недавно предложил вернуть в НБА драки. Маззулла является поклонником UFC и имеет черный пояс по джиу-джитсу.
Демаркуса Казинса спросили, есть ли еще тренер, с которым не стоило бы ввязываться в рукопашную схватку.
«Да. Это прозвучит странно, потому что он один из самых маленьких ростом. Но это Майкл Мэлоун. Известно, что он вступал в стычки с другими тренерами. Он сразу приходит на ум. Точно знаю, что он боец», – рассказал бывший баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
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